Pallavolo: Europei, domani contro la Bielorussia l'esordio degli azzurri di De Giorgi (2)

(Adnkronos) - “Avere la possibilità di fare un’esperienza simile -prosegue De Giorgi- sarà importante e stimolante per noi; i ragazzi sono molto validi, hanno qualità tecniche e caratteriali quindi sarà stimolante confrontarsi con altre realtà sapendo che dobbiamo guadagnarci giorno dopo giorno il nostro percorso e la nostra storia. Sarà importante concentrarci e focalizzare le nostre attenzioni su come giocheremo la nostra pallavolo indipendentemente da chi giocherà e dal percorso che ha portato qui questi ragazzi. A mio avviso il giocare bene o meno è indipendente dall’anagrafe”.

L'ultima riflessione del ct azzurro è sulle avversarie: “Nella pool abbiamo squadre di livello; tra tutte sicuramente la Slovenia è quella che negli ultimi anni ha avuto grande continuità con elementi validi che giocano assieme da molti anni esprimendo quindi una pallavolo davvero buona. Quindi credo che loro siano l’avversaria più ostica per tutti nella nostra pool. Sulle altre poi non ci permettiamo di dare un giudizio perché, come ho già detto, per noi saranno tutte tappe importanti da affrontare”.