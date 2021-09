Il food delivery continua a crescere: a Milano è vero e proprio boom

l servizio di consegna a domicilio del cibo, già ampiamente utilizzato dai consumatori negli ultimi anni, è diventato una recente necessità a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia, cambiando profondamente le abitudini degli italiani, in particolare dei milanesi, che hanno riscoperto il piacere di gustare il cibo consegnato direttamente a casa. Ma quanto costa ordinare una cena con servizio delivery a Milano?

Un’indagine condotta da Maiora Solutions, start-up milanese innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati, ha fornito una risposta grazie ad ARGO (Advanced Restaurant Growth Optimizer), il primo strumento di intelligenza aumentata dedicato al mondo della ristorazione che si rivolge a tutti gli operatori del food away from home (catene, ristoranti indipendenti, take away e caffetterie), permettendo l'ottimizzazione dei profitti, la gestione di capienza e coperti e la riduzione degli sprechi alimentari.

Prendendo in considerazione i menù di oltre 850 ristoranti tra pizzerie, hamburgerie e ristoranti con cucina giapponese che propongono il servizio di online delivery nella città di Milano, Maiora Solutions ha analizzato il costo medio di consegna di uno dei principali servizi di app delivery.

Il quarto Osservatorio annuale sul mercato del digital food delivery, condotto da una nota app di food delivery, ha rivelato quali sono state le cucine più ordinate nel 2020 nelle 30 città italiane in cui l’indagine è stata condotta. Secondo la classifica la pizza è risultata essere il cibo più ordinato d'Italia, seguita subito dopo da hamburger e in generale dalla cucina giapponese.

Partendo da tale premessa, Maiora Solutions si è dedicata all'analisi del costo medio di una cena ordinata con un servizio online di food delivery:

· per quanto riguarda le pizzerie, il prezzo medio da pagare per una pizza Margherita e una bibita, sommati al costo di consegna, equivale a 11€. A seconda della zona e della qualità dei prodotti il prezzo della cena può variare da un minimo di 4,5€ and un massimo di 21,5€.

· Meno economica la cena a base di hamburger e bibita. Il prezzo medio, infatti, considerando anche il costo medio di consegna è pari a 14,5€ e può arrivare fino anche a 29€ se si scelgono materie prime di qualità o 6,5€ se si beneficia anche di costi di consegna gratuiti.

· Leggermente più dispendiosa la cucina giapponese per una cena a base di sushi e birra. In media, infatti il prezzo di aggira intorno ai 15€, tuttavia, il prezzo della cena può salire fino ai quasi 44€ se ci si rivolge ai ristoranti più blasonati della città.

Andrea Torassa ed Emilio Zunino, fondatori di Maiora Solutions, hanno dichiarato: “Se già il settore del food delivery, in particolare quello online, mostrava evidenti segnali di crescita pre-pandemia, le chiusure al pubblico dei ristoranti dei mesi passati ne hanno incrementato ulteriormente lo sviluppo, portandolo ad attestarsi come una delle realtà in maggiore espansione. Partendo da questo trend, analizzando le recenti abitudini dei milanesi e considerando quali sono i cibi più ordinati online siamo arrivati a stabilire il costo medio di una cena ordinata con un servizio di food delivery e consumata comodamente a casa. Ora che conosciamo anche i prezzi dei menù più ordinati online dobbiamo solo scegliere se optare per l’online delivery o la classica cena al ristorante.”