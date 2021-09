Gli integratori naturali possono aiutare persino la relazione di coppia

Insicurezza, tensioni emotive, stress e stanchezza possono incidere negativamente sulla sfera sessuale maschile, generando tensioni e insoddisfazione all’interno della coppia. Le essenze presenti in natura possono essere una soluzione per portare equilibrio nella sfera sessuale.

Anche in questo campo assistiamo a una vera rivoluzione con un nuovo prodotto, il Sincrovir, integratore 100% naturale (senza caffeina né sostanze nervine) specifico per il benessere sessuale maschile che agisce grazie agli estratti ad alta titolazione di maca, ginseng e muira puama sostenendo il rapporto mente-corpo e supportando il sistema dopo un periodo di inefficenza: queste azioni innescano un meccanismo che col tempo va ad aumentare l’autostima e porta a rapporti sempre più soddisfacenti.

È solo uno degli ultimi integratori venduti anche nel canale farmacie da Salugea, azienda nata nel 2012.

Gli attivi di Sincrovir mettono le basi per una vita sessuale soddisfacente senza dover incorrere in inutili rischi o illusioni, concentrandosi su un aspetto fondamentale: sostenere il sistema organico. Gli ingredienti del prodotto agiscono favorendo la produzione di energie nuove che l’organismo è naturalmente capace di generare da sé: questa peculiarità lo rende adatto anche come tonico energetico indipendentemente dalla sfera intima. Gli attivi di Sincrovir agiscono positivamente su tre parametri fondamentali: equilibrio ormonale, tono ed energia, produzione di ossido nitrico.

Insieme a Sincrovir esistono diversi altri prodotti, per qualsiasi esigenza: integratori alimentari per le difese immunitarie, per il cuore e la circolazione, per unghie, capelli e pelle.

Ma quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un integratore naturale e di qualità come i prodotti Salugea?

- Materia prima: C’è una grandissima differenza tra prodotti 100% naturali, sintetici o semisintetici, cioè di origine naturale ma poi manipolati in laboratorio. È importante assicurarsi che in etichetta sia sempre specificata l’origine degli ingredienti, perché solo in questo modo si avrà la certezza di assimilare buona parte delle sostanze che stai assumendo.

- Formulazione: le Polveri micronizzate sono quelle di minor livello qualitativo, gli Estratti secchi semplici sono di qualità intermedia ed infine gli Estratti Secchi titolati che sono la forma di lavorazione più efficace della pianta, perché gli unici a garantire la presenza certa e costante del pricipio attivo, anche tra lotti diversi, mentre per le prime due lavorazioni, questo non può essere garantito!

- Lavorazione: per confezionare una capsula o una compressa di un integratore vengono utilizzati gli eccipienti. Sono degli inerti che non danno nessun beneficio per il nostro organismo e servono solo come componente tecnico per lavorare meglio la formulazione. Se 100 è la quantità massima disponibile all’interno di una capsula, più sono gli eccipienti che utilizziamo, minore sarà la quantità di prodotto attivo all’interno di essa e quindi più basso sarà il beneficio. Occorre quindi sempre leggere la lista degli ingredienti e accertarsi che gli eccipienti siano scritti in fondo alla lista mentre all’inizio dell’etichetta è importante sempre trovare il nome degli ingredienti che si desiderano assumere.

«L’obiettivo, fin da subito, era di mettere a disposizione delle persone solo integratori innovativi ed efficaci, 100% naturali ad alto contenuto di principio attivo. Tanto per fare un esempio – sottolinea Marco De Gregorio -, i nostri integratori liquidi sono privi di zuccheri aggiunti e ottenuti con spremitura a freddo di frutti freschi. E vengono pastorizzati tramite l’innovativo sistema ‘Flash pasteurization’ ovvero pastorizzazione veloce, che consente di inibire la carica batterica mantenendo inalterate le proprietà e la qualità del succo».

Un esempio di alcuni dei prodotti Salugea:

Biosnel Formula Potenziata: è l’integratore 100% naturale di Salugea, i cui attivi sono utili per contrastare gli inestetismi della cellulite e della pelle a buccia d’arancia ovunque si trovino, senza caffeina! L’efficacia di Biosnel Formula Potenziata è racchiusa nella sua formulazione. Un mix perfettamente bilanciato di piante che agiscono dall’interno sulle cause dell’inestetismo e aiutano il controllo del senso di fame: Ananas, Centella, Vite Rossa, Garcinia e Gynostemma.

Pausanorm Forte: Forte è l’integratore 100% naturale di Salugea, di ultima generazione, senza soia, studiato per agire su tutti gli aspetti della menopausa. La forza e l’efficacia di Pausanorm Forte sono date dalla sinergia vincente delle piante che lo compongono: Trifoglio rosso, Kudzu, Dioscorrea, Angelica Sinensis e Verbena.

DKE+ Magnesio: integratore 100% naturale che racchiude in un unico prodotto la vitamina D3, la vitamina K2, la vitamina E e il Magnesio. Utile per sostenere le difese immunitarie e per il benessere di ossa e denti. Apporta 2.000 UI di vitamina D3 al giorno! Il massimo apporto approvato dal Ministero della Salute per gli integratori alimentari. La sua forza è nella formulazione. Ogni attivo, infatti, proviene da fonti naturali: Vitamina D3 estratta da Lichene, Vitamina K2 estratta da farina di ceci fermentata, Vitamina E da olio di semi di girasole e Magnesio citrato, un sale organico.