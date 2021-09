Francia: Les Echos, alta velocità Thello su linea Parigi-Lione-Milano forse già ad ottobre

Parigi, 2 set. (Adnkronos) - Thello, la società interamente controllata da Trenitalia, potrebbe iniziare ad operare in Francia già ad ottobre sulla linea Parigi-Lione-Milano. A rivelarlo è 'Les Echos'. "Lo aspettavamo per giugno del 2020 poi per giugno del 2021. Finalmente sarà ad ottobre che il treno ad alta velocità gestito da Thello dovrebbe venire a fare concorrenza al Tgv della Sncf sull'asse Parigi-Lione-Torino-Milano", scrive il quotidiano economico francese. Da qualche giorno, infatti, un treno ad alta velocità gestito da Thello ha effettuato un primo viaggio di pre-esercizio propedeutico all'avvio commerciale della linea.

Il treno ad alta velocità di Thello sarà il primo treno straniero ad entrare in competizione con il Tgv della francese Sncf che quest'anno festeggia i suoi 40 anni. Sulle altre linee verso paesi europei, ricorda 'Les Echos', la Sncf gestisce dei treni ad alta velocità nell'ambito di partnership con operatori stranieri o investitori esteri "e quindi senza una vera concorrenza frontale".

Secondo l'ultimo rapporto dell'Authority di settore Thello punta a lanciare due andati e ritorno quotidiani in partenza della stazione di Lione.