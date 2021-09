Covid: Draghi, 'mantenere tasso crescita più elevato di prima di pandemia'

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "E' vero che l'economia italiana" non vedeva questi dati "da non so quanti decenni, ma è anche vero che il nostro prodotto è caduto nel 2020 in una maniera che non si vedeva da molti decenni in Italia. Quindi questo è in parte un grande rimbalzo che sta avvenendo un po' in tutti i Paesi e chi è caduto di più rimbalza di più e chi è caduto di meno rimbalza di meno. La vera sfida sarà, si vedrà nei primi due trimestri dell'anno prossimo, riuscire a mantenere un tasso di crescita considerevolmente più elevato di quello che si aveva prima della pandemia, è lì che si giudicherà veramente la capacità dell'economia italiana di trasformarsi e di diventare strutturalmente più solida". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.