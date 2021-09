Calcio: Italia eguaglia record imbattibilità ma con la Bulgaria è solo 1-1

Firenze, 2 set. - (Adnkronos) - L'Italia non va oltre il pareggio per 1-1 contro la Bulgaria nella quarta partita delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022 e per la prima volta non centra la vittoria. Al 'Franchi' gli azzurri passano in vantaggio con Chiesa al 16' ma vengono raggiunti al 39' da Iliev. I ragazzi di Mancini si consolano eguagliando il record europeo della Spagna di 35 partite di fila senza sconfitte (27 vittorie e 8 pareggi). A livello mondiale, soltanto il Brasile ha fatto meglio con 36. Un'imbattibilità che dura da quasi tre anni. Nella classifica del girone i campioni europei sono comunque primi con 10 punti, 4 in più della Svizzera che ha però due partite in meno e che sfideremo domenica sera a Berna. Seguono Irlanda del nord (4), Bulgaria (2) e Lituania ferma a zero. L'Italia domina in lungo e in largo la partita ma manca della brillantezza necessaria in zona gol e paga l'unica disattenzione difensiva.

Arriva al 7' la prima occasione del match con Insigne che prova la specialità della casa, il tiro a giro. Il capitano del Napoli aggancia un pallone sulla sinistra appena prima dell'area e ci prova con una destro piazzato, murato da un difensore. Al 12' ancora Insigne pericoloso. L'attaccante azzurro punta dalla sinistra e chiude con un difensore bulgaro un involontario triangolo. Poi, solo contro il portiere Georgiev, anche se molto defilato sulla sinistra, non trova la porta.

Poco dopo ci prova anche la Bulgaria. L'ex Cagliari Despodov parte dalla sinistra, si accentra e calcia col destro, palla larga. Al 16' gli azzurri sbloccano la partita. Chiesa parte largo a destra e si accentra, bel triangolo con Immobile che fa da sponda, spalle alla porta a centro area. L'ex viola segna con un bel sinistro incrociato dal limite dell'area. Al 27' ci prova ancora l'Italia: Verratti smarca Immobile al limite dell'area, destro basso bloccato a terra dal portiere bulgaro Georgiev. Al 36' Immobile recupera palla ai 35 metri e si invola sulla destra, destro forte in diagonale dentro l'area e pronta la risposta di Georgiev.