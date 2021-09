Ue: Guerini, 'su difesa comune non idee romantiche ma discussione politica vera'

Roma, 1 set (Adnkronos) - "Sulla difesa comune europea ho detto non confrontiamoci con l'idea romantica su una divisa comune con le stellette dell'Europa sull'elmetto dei soldati. Il tema è molto più ampio e consistente e significa tante cose che hanno valenza politica, non tecnica e militare". Lo ha detto Lorenzo Guerini intervenendo alla Scuola di formazione di Iv.

Per il ministro della Difesa quella sulla difesa comune Ue "è essenzialmente una discussione squisitamente e preliminarmente politica, non una questione tecnica, in cui si vedrà l'ambizione di questa discussione. Io non auspico un compromesso al ribasso ma una discussione vera sui punti nevralgici".