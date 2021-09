Thales Alenia Space crea un Centro Digitale di Eccellenza in Lussemburgo

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), apre un Centro Digitale di Eccellenza in Lussemburgo. Questa iniziativa, con il sostegno del Ministero dell'Economia del Lussemburgo e dell'Agenzia spaziale del Lussemburgo, è in linea con le strategie digitali e spaziali del paese e contribuirà all'ecosistema locale.

La nuova entità di Thales Alenia Space in Lussemburgo si concentrerà sullo sviluppo di soluzioni digitali altamente innovative per la comunicazione spaziale, osservazione e navigazione. Farà leva sui big data, l'intelligenza artificiale e le tecnologie di sicurezza informatica per affrontare le complesse sfide dei sistemi satellitari end-to-end, promuovendo al contempo un’eccellente esperienza utente.

Uno dei primi compiti del centro sarà quello di contribuire allo sviluppo della propria linea di prodotti Space Inspire, caratterizzati dalla riconfigurabilità in orbita delle missioni di comunicazione spaziale, nell'ambito del progetto Novacom II (parte del programma dell'ESA di Ricerca Avanzata nei Sistemi di Telecomunicazioni - ARTES). Il nuovo centro lavorerà anche sui digital twins, soluzioni digitali per il migliore accesso e uso dei dati per l'osservazione della Terra, motori di valorizzazione dei dati e molto altro.

Il centro è progettato e organizzato in linea con il modello, con l'ambiente di lavoro e le pratiche già sperimentate nella Digital Factory di Thales, dedicata all'accelerazione della digitalizzazione di Thales e dei suoi clienti.

Impiegherà esperti in tecnologie digitali che lavoreranno in modalità agile, utilizzando il design thinking e l’approccio lean startup per sviluppare software innovativi, in ​​coordinazione con i futuri utenti.

“Il Centro Digitale di Eccellenza in Lussemburgo è un passo avanti nella strategia di trasformazione digitale di Thales Alenia Space, accelerando il cambiamento del business spaziale verso soluzioni digitali e promuovendo l'innovazione digitale e le partnership in tutti i domini spaziali, telecomunicazioni, osservazione, navigazione ed esplorazione,” ha affermato Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space.