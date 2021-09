Qonto: transazioni di pagamenti F24 per oltre 6 milioni di Euro in un trimestre

Qonto, la soluzione di gestione finanziaria che risponde alle esigenze di PMI e professionisti, che a maggio 2021 è stata la prima fintech di sempre a introdurre la possibilità di compilare il modello F24 online in pochi minuti, ha registrato nei primi 3 mesi dal lancio di questa funzionalità transazioni di pagamenti F24 per un valore complessivo di oltre 6 milioni di Euro.

In linea con l’obiettivo di continuare a rispondere alle richieste dei propri clienti e in un’ottica di continuo miglioramento, Qonto, che ha la mission di semplificare al massimo la quotidianità finanziaria di imprese e professionisti, ha rilasciato un importante aggiornamento della funzionalità, permettendo ai propri clienti di visualizzare in pochi secondi tramite l’app la lista completa e i dettagli di tutti i propri pagamenti F24 e delle relative quietanze, senza la necessità di accedere al cassetto fiscale sul sito dell'Agenzia delle Entrate per recuperare tutte le informazioni e le ricevute.

Qonto è oggi l’unica fintech in Italia in grado di sostituire completamente il conto corrente tradizionale per PMI e professionisti, che fino a maggio scorso dovevano necessariamente affidarsi a un conto corrente tradizionale, al proprio commercialista o connettersi ad Entratel per il pagamento dei principali tributi. Il 60% circa degli utenti che avevano richiesto in passato l’introduzione della feature per il pagamento degli F24, si dichiara oggi pronto a passare all’utilizzo di Qonto come conto unico o principale.

“L’introduzione dell’F24 per i nostri clienti è stata un punto di svolta fondamentale per Qonto in Italia e i risultati dei primi tre mesi dal lancio di questa funzionalità dimostrano la validità della nostra strategia, basata sull’ascolto delle reali necessità dei nostri clienti e sullo sviluppo di prodotti intuitivi, localizzati e pensati per il business” commenta Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia. “Siamo oggi in grado di proporci come conto business unico, che permette di sostituire i conti correnti tradizionali e continuiamo a lavorare per soddisfare i nostri clienti, lanciando nuove feature ad hoc per il mercato locale come la possibilità di accedere allo storico dei pagamenti F24 in modo semplice e sicuro. Il nostro obiettivo è quello di servire a 360 gradi le imprese e i professionisti italiani, permettendo di semplificare le procedure ricorrenti nella gestione finanziaria quotidiana permettendo così un grande risparmio di tempo e denaro.”

Qonto offre ai propri clienti un prodotto costruito attorno alle reali esigenze delle imprese, garantendo efficienza, velocità e trasparenza, oltre a un customer service di livello superiore. Gli utenti possono beneficiare di una user experience fluida per la compilazione degli F24 tramite un'interfaccia intuitiva che ricalca il modello cartaceo. Il servizio è disponibile sia per il modello F24 Ordinario, valido per il pagamento della grande maggioranza dei tributi, sia per il modello Semplificato o Predeterminato. Inoltre, a differenza dei servizi offerti dalle banche tradizionali, grazie alla collaborazione con una vasta rete di commercialisti, Qonto permette di effettuare il pagamento sia degli F24 a debito che di quelli a credito (questi ultimi non più pagabili tramite Home Banking delle banche tradizionali), nel pieno rispetto della normativa in materia di F24 con crediti in compensazione, segnalando automaticamente eventuali errori di compilazione e sottoponendo il modulo a un ulteriore controllo del commercialista.