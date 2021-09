Roma, 1 set. (Adnkronos) - "No sicuramente no". Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Maria Cecilia Guerra, intervenendo a Sky tg economia, risponde così alla domanda se, superata quota 100 si tornerà alla riforma Fornero. "Chiaramente neanche quota 100 ha messo in discussione la Fornero, è stata tutta una propaganda inutile perché è stata fatta solo una misura temporanea", aggiunge.