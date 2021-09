Governo: verso Cdm domani, possibile dl anti-delocalizzazioni**

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Un Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi nella mattinata di domani, prima della partenza del premier Mario Draghi per Marsiglia, dove ad attenderlo ci sarà il Presidente francese Emmanuel Macron. Sul tavolo del Cdm potrebbe approdare il dl anti-delocalizzazioni, ovvero il provvedimento al quale lavorano il ministro del Lavoro Andrea Orlando e la viceministra al Mise Alessandra Todde per impedire il disimpegno e la fuga all'estero di imprese che operano in Italia. Lo riferiscono all'Adnkronos fonti di governo. "Stanno lavorando sul testo anti-delocalizzazioni per approvarlo già domani, vediamo se riusciamo a chiudere...", spiega un ministro.