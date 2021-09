Roma, 1 set. (Adnkronos) - Non ci saranno le misure anti-delocalizzazioni nel Consiglio dei ministri che si terrà domani in mattinata. Lo precisano fonti del ministero dello Sviluppo economico, dopo che, nella serata di ieri e in mattinata, erano circolate voci su un possibile approdo del testo in Cdm.