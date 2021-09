Governo: Draghi incontra monsignor Paglia, presentata 'carta diritti anziani'**

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi una delegazione della Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, guidata da Monsignor Vincenzo Paglia. Durante l’incontro, al quale era presente il Ministro della Salute Roberto Speranza, è stata presentata al Presidente del Consiglio la “Carta dei Diritti degli Anziani e dei Doveri della Società”, redatta dalla stessa Commissione istituita presso il Ministero della salute. Si legge in una nota di palazzo Chigi.