Expo Dubai, percorso espositivo e l'App del Padiglione Italia

Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il percorso espositivo all'Expo di Dubai del Padiglione viene presentato in anteprima (e reso fruibile anche con un’audioguida del Direttore Artistico Rampello) sul portale del Padiglione (https://italyexpo2020.it/en/italian-pavillion-exhibition-path/ per la sezione in inglese).

I visitatori possono esplorare la mostra interna al Padiglione, scoprendone le molte installazioni innovative oltre ad ammirare la riproduzione in scala naturale del David di Michelangelo che il settimanale americano Time ha definito una delle ragioni che collocano Dubai tra le destinazioni top al mondo nel 2021.

Lo stesso percorso all’interno del Padiglione si può compiere anche grazie alla nuova App creata appositamente per orientare la visitor experience virtuale e in presenza. E’ scaricabile gratuitamente su Apple Store e su Google Play. Grazie alla APP si può avere già -- oltre a una serie di informazioni pratiche essenziali e la possibilità di prenotare la visita al Padiglione -- anche una prima visione dei principali eventi che l’Italia ha organizzato per i sei mesi all’Esposizione.