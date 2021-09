Covid: vaccinazioni nei quartieri, oggi 150 allo Zen e domani tappa a Ballarò (2)

(Adnkronos) - Mariangela Di Gangi, presidente dell’associazione: “Gli abitanti del quartiere si fidano di noi e noi mettiamo volentieri a disposizione della campagna vaccinale questo rapporto di fiducia che abbiamo con chi vive qui. Abbiamo bisogno più che mai di costruire ponti, anziché muri. È quello che proviamo a fare quotidianamente, anche in questa occasione. È stato particolarmente importante avere i medici e gli educatori professionali della struttura commissariale qui oggi, non solo per vaccinare ma anche per ascoltare e rispondere alle domande di chi ha dubbi. Fa sentire i cittadini meno smarriti”. Domani, dalle 10 alle 18, nuovo appuntamento con i vaccini di prossimità al mercato di Ballarò in via Giovanni Grasso 13, nei locali del ristorante “Cotto e bollito”.