Calcio: Nazionale, Meret out per le prossime gare, domani sera farà rientro al club

Firenze, 1 set. (Adnkronos) - Il calciatore Alex Meret, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza del trauma riportato nel corso dell’ultima giornata di campionato, non sarà disponibile per le prossime gare della Nazionale. Le immagini radiografiche, che sono già state trasmesse allo staff sanitario del Napoli, hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare. Il calciatore farà rientro al club dopo la gara di domani Italia-Bulgaria.