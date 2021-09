Afghanistan: Guerini, 'Onu timido su aiuto ad afghani, serve iniziativa forte**

Roma, 1 set (Adnkronos) - Alle persone che sono rimaste in Afghanistan, "a quella richiesta di aiuto, la comunità internazionale dovrà continuare a guardare. Le conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite credo siano ancora molto timide. C'è l'esigenza di rafforzare una l'inizaitiva per la costruzione di politiche per consentire a quelle persone di poter essere messe in sicurezza". Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, alla Scuola di formazione di Iv, parlando della situazione dell'Afghanistan.