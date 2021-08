Scuola: Versari (Mi), 'no a didattica digitale integrata, la ripresa è in presenza'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - No a didattica digitale integrata: "La ripresa è in presenza. La didattica digitale integrata è l'estrema ratio, là dove potrebbero determinarsi particolarissime situazioni che sono descritte nel decreto 111 e riprese in nota ministeriale". Lo ha detto Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione al Mi nel corso della conferenza di servizio organizzata con i dirigenti scolastici.

"I genitori non potranno inoltre chiedere in caso di mancata vaccinazione di un minore l'uso di didattica a distanza: C'è l'obbligo formativo che come dice il legislatore va assolto in presenza. Si va a scuola. I genitori non possono richiedere la didattica digitale".