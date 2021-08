Scuola: Greco (Mi), 'gel, mascherine chirurgiche, e monouso trasparenti a sedi scolastiche'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Anche per questo anno scolastico il commissario straordinario provvederà alla distribuzione delle mascherine e del gel disinfettante per gli studenti nelle scuole. Saranno distribuite direttamente presso le sedi scolastiche. Saranno mascherine chirurgiche. Con una novità: mascherine mono uso trasparenti là dove ve ne sia esigenza per studenti con disabilità uditive. In tal caso, saranno predisposte per tutto il gruppo classe in cui si trova lo studente. In caso di disallineamento con i dati segnalati, il Ministero si è reso disponibile ad intervenire su indicazione dei dirigenti scolastici". Lo ha detto intervenendo alla conferenza di servizio programmata con i dirigenti scolastici in diretta su youtube, Jacopo Greco capo dipartimento al Ministero dell'istruzione.