Pd: domani Letta a festa dell'Unità a Bologna

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - Il segretario del Pd, Enrico Letta, sarà domani alla festa nazionale de L'Unità a Bologna. Questo il programma. "Sala dibattiti Nilde Iotti, ore 19.00, 'Le agorà democratiche: apertura, partecipazione, mobilitazione', introduce Nicola Oddati. Enrico Letta intervistato da Simona Sala (diretta su pagina Facebook e su canale Youtube Pd, diretta audio su radio Immagina e radio radicale)". A seguire alle "ore 20.00 'Ustica, 41 anni dopo tra memoria e arte' con Daria Bonfietti, Andrea De Maria, Virginio Merola, Walter Verini", si legge in una nota del Pd.

"Alle ore 21.30 all’arena Estragon Summer Festival, lo spettacolo teatrale 'Un abito chiaro' di Massimo Salvianti con Amanda Aandrelli e Rita Marcotulli". Alle "ore 21.30 'Le città europee e le sfide globali' con Ada Colau, Valentina Cuppi, Anne Hidalgo (in video), Tishaura Jones (in video), Matteo Lepore, Dario Nardella, Michele De Pascale (in collegamento). Modera Anna Lisa Boni".

"Sala dibattiti Franco Marini, alle ore 19.00, 'Estendere la partecipazione, rafforzare la democrazia' con Alessandro De Nicola, Thomas Ousborn, Francesco Paladini, Giuditta Pini, Beatrice Verzè. Modera Rosalba Carbutti". A seguire alle "ore 20.00 'Terzo settore, i passi della riforma' con Claudia Fiaschi, Stefano Lepri, Daniele Lorenzi, Emiliano Manfredonia, Fabrizio Pregliasco, Eleonora Vanni. Modera Angelo Picariello". Alle "ore 21.30 'Per un nuovo welfare dopo la pandemia' con Massimo Ascari, Giovanni Calabrese, Elena Carnevali (in collegamento) Francesco Critelli, Annalisa Mandorino, Marco Trabucchi. Modera Debora Rosciani".