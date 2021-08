Tokyo, 31 ago. - (Adnkronos) - Giulia Terzi vince la medaglia d'oro nei 100 stile libero categoria S7 alle Paralimpiadi di Tokyo. L'azzurra si impone con il tempo di 1'09″21, nuovo primato italiano. Alle spalle di Terzi la statunitense McKenzie Coan, argento in 1'10″22. Bronzo ex-aequo in 1'11"07 per l'ucraina Mershko e la cinese Jian.