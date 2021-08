I nuovi falsari (vincenti) della Riciclaggio connection

Il trait d’union dei cyber-sequestri perpetrati in mezzo mondo dai pirati informatici è la richiesta di riscatti in criptovalute. La cosa deve far pensare, perché solo cambiando approccio mentale riusciamo a capire il bello e – in questo caso – il pessimo delle nuove tecnologie.

Se dei fuorilegge internazionali chiedono pagamenti in bitcoin, questa è la miglior prova del fatto che i bitcoin hanno già un loro “corso legale”, che legale ovviamente non è ma è comunque affidabile e riconosciuto.

Sono la moneta corrente di una nazione trasversale e sotterranea, quella dei delinquenti di vario ordine e grado, che è stata capace di attivare circuiti perfetti di scambio di beni e servizi, pagati in valute virtuali, che per questo hanno lasciato alle spalle la loro dimensione appunto virtuale (e quindi in fondo fasulla) e sono diventate reali. Molto peggio delle vecchie banconote false: quelle imitavano il denaro legale. Queste, lo stanno soppiantando.

Le autorità di mezzo mondo, imbambolate sia dalla loro burocratica e torpida inefficienza, sia dal fascino intellettuale che il nuovismo della Silicon Valley esercita sui beoti, si sono finora gingillate con questa vera e propria mina che insidia le fondamenta degli Stati nazione come li abbiamo finora conosciuti, costruite appunto sulla moneta legale e sul cannone a difenderla.

Il macrofenomeno delle criptovalute, al netto degli entusiasmi innocenti di tanti hobbisti del trading (oggi euforici per enormi e facili guadagni e domani depressi per il loro opposto) si fonda su questa cripto-nazione numerosissima: vogliamo stimare che sia potenzialmente il 10% dell’umanità? Diciamo che è una stima prudenziale. La cripto-nazione del riciclaggio che vive borderline tra lecito e illecito ed oggi ha una sua unità di cambio riconosciuta.

Probabilmente è tardi per intervenire strappando dalle mani del crimine internazionale questo poderoso strumento. Ma forse no. A una condizione: bisogna iniziare a chiamare il fenomeno col nome che merita: malavita organizzata.

(.s.l.)