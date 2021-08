Covid: Perantoni, 'odio no vax cavalcato da destra radicale'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "L’odio espresso dai gruppi no vax e no-green pass è isolato ma cavalcato da settori della destra radicali e violenti. Si tratta dunque di un fenomeno politico più che sociale estremamente grave che questa volta colpisce Luigi Di Maio e Lucia Azzolina. A loro va la più ferma solidarietà così come a tutte le vittime di aggressioni fatte in nome di una falsa libertà sanitaria”. Lo afferma il presidente della commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni, deputato M5S.