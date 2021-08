Covid: Fornaro, 'alzare livello attenzione contro violenze e intimidazioni'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "In questi giorni stiamo assistendo ad un crescendo di episodi di violenza e di intimidazioni contro giornalisti e rappresentanti delle istituzioni e operatori della sanità ai diversi livelli. E’ una spirale inaccettabile di odio messa in atto da persone e gruppi estremisti No Vax sui social che deve essere fermata al più presto". Così il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Occorre alzare il livello di attenzione su questi fenomeni e su chi sta fomentando queste manifestazioni di violenza fisica e verbale, in alcun modo assimilabile al diritto legittimo alla protesta. Bisogna fare in fretta prima di essere costretti ad assistere a una pericolosa degenerazione del dibattito pubblico sui vaccini".