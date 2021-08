Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Una delegazione di Italia Viva composta dal Sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto e dal deputato Luciano Nobili prenderà parte questa sera alle 19 in piazza della Rotonda al Pantheon al sit-in promosso dall’associazione di videomaker e giornalisti GvPress che manifestano contro le recenti aggressioni da parte dei no vax”. Si legge in una nota di Italia Viva.