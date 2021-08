Covid: Casellati, 'distribuzione vaccini universale obiettivo irrinunciabile'**

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La produzione in tempi record" dei vaccini "è uno straordinario risultato della comunità scientifica internazionale. Oggi, non vi possono essere barriere alla loro somministrazione su scala globale. L’universalità della vaccinazione è un obiettivo irrinunciabile per consentire alle nostre comunità e alle nostre economie di uscire dalla crisi. Ed è attraverso le armi dell’esempio e della cooperazione internazionale che questo risultato può essere raggiunto". Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio inviato in occasione della seconda Soft power conference organizzata da Francesco Rutelli a Venezia.