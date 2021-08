Calcio: Nazionale, Belotti lascia Coverciano

Firenze, 31 ago. - (Adnkronos) - Andrea Belotti ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano in seguito all'infortunio al perone rimediato in campionato. Davide Calabria, chiamato dal ct Roberto Mancini in sostituzione dell'infortunato Manuel Lazzari, arriverà nelle prossime ore. Già presente a Coverciano il team manager Gabriele Oriali, mentre è atteso per domani il capo delegazione Gianluca Vialli alla vigilia del match con la Bulgaria, quarto impegno per gli azzurri nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022.