Calcio: Gravina, 'aiuteremo calciatrici afghane ad avere senso di libertà totale'

Firenze, 31 ago. (Adnkronos) - "Coverciano vuole avere un cambio di passo, dobbiamo far decollare il centro dove faremo altri investimenti. Il calcio è sèort ma anche cultura e siamo orgogliosi di trasferire il nostro museo in un'area dello stadio 'Franchi', un'area che collegherà insieme la storia della squadra della città con la storia del calcio italiano, ed entrare nel circuito dei musei e della storia di Firenze". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza stampa a Palazzo Vecchio a Firenze. "Si tratta di un altro tassello che unirà il mondo del calcio alla città di Firenze. Giovedì sera cinquecento medici ed infermieri dei reparti covid delle strutture di Firenze saranno ospitati allo stadio 'Franchi' e la stessa cosa faremo anche in occasione della partita di Reggio Emilia. Se il calcio e' ripartito e' grazie anche e soprattutto ai professionisti impegnati nel settore medico-sanitario", ha proseguito Gravina che ha poi parlato del progetto di accoglienza delle ragazze della Nazionale afghana che saranno ospitate a Firenze.

"Le calciatrici, una quindicina, sono attualmente in quarantena ma vogliamo accoglierle e anche aiutarle ad avere un senso di libertà totale. Vogliamo far si' che la loro idea di fare calcio si trasformi sempre di più in qualcosa di realizzabile. Praticare calcio credo sia uno dei modi migliori per assaporare quel senso di responsabilità. Le affiancheremo con formatori, allenatori e tutor che le aiuteranno nell'attività calcistica e conoscenza della cultura italiana, saranno ospiti delle nostre nazionali di calcio femminili ogni volta che si raduneranno a Coverciano e cercheremo di trovare una deroga in modo che possano essere tesserate e partecipare ad una competizione sportiva".