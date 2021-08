Calcio: Dazn, ottima performance di pubblico in prime due giornate (2)

(Adnkronos) - Dati, quindi, di assoluto rilievo anche alla luce del particolare momento dell’anno, la seconda metà di agosto che per tradizione vede molti italiani in località di villeggiatura e considerando la sfida tecnologica e comportamentale che si sta compiendo con la transizione verso la più moderna visione in streaming. Transizione che sta portando anche il mondo del calcio nel futuro e che sta dando una significativa e concreta accelerazione alla digitalizzazione raggiungendo anche quelle aree del Paese e della popolazione fino ad ora non interessate da questo processo. Tutto questo a ulteriore riprova delle incredibili potenzialità dello streaming per il calcio e per il Paese stesso.

I dati dettagliati – ascolto minuto per minuto, ascolto medio e copertura, ascolto pubblicitario relativo a ciascuno spot in onda, tipologia di device utilizzato per fruire dei contenuti Dazn, verificati da Nielsen, saranno disponibili per gli operatori del mercato a partire dalle ore 14 di domani, 1 settembre 2021.

Inoltre, nel corso del Campionato di Serie A 2021-2022, i dati di audience saranno sempre disponibili per gli operatori del mercato ogni mercoledì a partire dalle ore 14.00. Ricordiamo che la nuova metodologia di misurazione che, per la prima volta, fornisce un dato puntuale e verificato dell’audience OTT assicurando, inoltre, una maggiore trasparenza rispetto al passato, si avvale di tre diverse fonti di informazioni: dati censuari Dazn misurati da Conviva Stream Sensor, utilizzati per produrre le metriche totali di visualizzazione dei contenuti editoriali e pubblicitari; dati del panel TV Auditel, utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente TV dell’ascolto; dati dello studio comportamentale su base utenti Dazn, utilizzati per la stima di co-viewing e le demografiche della componente web, mobile & tablet.