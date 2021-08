Calcio: CR7, 'tornare allo United sogno, faremo di nuovo la storia'

Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - "Tutti quelli che mi conoscono sanno del mio amore infinito per il Manchester United. Gli anni che ho trascorso in questo club sono stati assolutamente fantastici e il percorso che abbiamo fatto insieme è scritto a lettere d'oro nella storia di questo grande e straordinario club. Non riesco nemmeno a spiegare i miei sentimenti in questo momento, quando vedo la notizia del mio ritorno all'Old Trafford annunciata in tutto il mondo. È come un sogno che si avvera". Così su Instagram Cristiano Ronaldo in merito al suo ritorno al Manchester United.

"Tutte le volte che sono tornato a giocare contro lo United, anche da avversario, ho sempre sentito tanto amore e rispetto da parte dei tifosi sugli spalti -aggiunge il 36enne portoghese-. Questa è assolutamente al 100% la materia di cui sono fatti i sogni! Il mio primo campionato nazionale, la mia prima Coppa, la mia prima convocazione in nazionale portoghese, la mia prima Champions League, la mia prima Scarpa d'Oro e il mio primo Pallone d'Oro, sono nate tutte da questo legame speciale tra me e i Red Devils. La storia è stata scritta in passato e la storia sarà scritta ancora una volta! Avete la mia parola! Sono proprio qui! Sono tornato dove appartengo! Facciamolo accadere ancora una volta!". Infine una dedica speciale a Sir Alex Ferguson: "PS - Sir Alex, questo è per te...".