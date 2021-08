Agli italiani piace la sostenibilità ma faticano a tradurla in azioni concrete

Tutti pazzi per la sostenibilità, ma più a parole che a fatti: è come gli italiani dimostrano di essere in un ambito che li accomuna tutti, l’alimentazione. Dove il valore della sostenibilità osservata dalle aziende produttrici di food and beverage sembra essere apprezzato e riconosciuto ma capitombola agli ultimi posti tra le motivazioni d’acquisto che ci inducono a scegliere l’uno o l’altro prodotto, surclassate dal rapporto prezzo-qualità e dal gusto.

È il contenuto di una ricerca Makno che viene presentata oggi al Cibus in un evento organizzato da Economy Group con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e in collaborazione con lo stesso Cibus dalle 15 alle 18 nella Sala Workshop del Padiglione 4. Tra i relatori, numerosi esponenti del mondo associativo e delle imprese: dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini – che trarrà le conclusioni della giornata - al presidente di Assobirra Alfredo Pratolongo al direttore delle relazioni esterne di Centromarca Ivo Ferrario, poi imprenditori del calibro di Marco Farchioni, dell’omonimo Gruppo Farchioni 1780 o Raffaele Pezzoli, co-founder di Raytech Vision e manager come l’amministratrice delegata di Coop Italia Maura Latini, Giovanni Sorlini, capo della sostenibilità del Gruppo Cremonini o Luciano Pirovano, che riveste lo stesso ruolo nel gruppo Bolton Food. Una conversazione con Filomena Maggino, coordinatore del Dipartimento per il benessere integrale della Pontificia Accademia Mariana Internazionale della Santa Sede coronerà l’incontro, insieme con un saluto istituzionale del vertice di Fiere di Parma.