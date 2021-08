I tesorieri italiani a convegno sull’innovazione

Come “supportare la catena del valore nella finanza operativa”? Usando “l’innovazione digitale degli strumenti a disposizione del tesoriere”. E’ il titolo del primo dei tanti interventi che scandiranno il 1° ottobre prossimo, al Savoia Hotel Regency di Bologna, l’annuale Tffd (The Treasury Meeting since 2010), di fatto l’appuntamento annuale tra i tesorieri italiani promosso e organizzato dalla loro associazione, Aiti, di cui Economy Group è media partner. L’evento ha un claim bellissimo, “Think about a project and make it real” e una formula phygital, con 230 persone al massimo in presenza per i regolamenti di sicurezza in vigore e gli altri in collegamento da remoto. Per le iscrizioni e i dettagli, si può consultare il sito EventBrite: https://tffd2021.eventbrite.it