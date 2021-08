Fa faville in Cina Pinduoduo, la Amazon della verdura

Pinduoduo - la più grande piattaforma tecnologica incentrata sull'agricoltura in Cina, che ha creato una piattaforma che collega agricoltori e distributori con i consumatori direttamente attraverso la sua esperienza di acquisto interattiva - ha riportato forti guadagni trimestrali martedì, come vera e propria "Amazon per i prodotti agricoli" della Cina. Insomma, le verdure sono…nutrienti, borsisticamente! In realtà i ricavi trimestrali sono stati più deboli del previsto, ma il suo importante profitto è arrivato prima delle previsioni. Questo, probabilmente, non è l'unico motivo per cui gli investitori erano così entusiasti delle sue azioni. La Cina sta dando un giro di vite alle aziende a destra e a manca, e questo sta causando ogni sorta di problemi: il mercato azionario del paese è sceso di quasi il 16% negli ultimi sei mesi. Ma questa settimana gli investitori sembrano aver individuato un'opportunità per "comprare il tuffo", accaparrandosi le azioni dei giganti tecnologici cinesi come Tencent, Alibaba e JD.com a buon mercato. E Pinduoduo non è stato diverso: gli investitori hanno spinto il suo prezzo delle azioni fino al 15%.

Gli investitori potrebbero aver scelto ora di iniziare a riversarsi nei titoli cinesi per l’esempio di Cathie Wood: il Ceo di Ark Investment Management - che ha raggiunto la celebrità quando il fondo di punta della sua azienda è salito del 150% l'anno scorso - ha rivelato lunedì che Ark ha comprato azioni di JD.com. E dato che l'azienda ha altrimenti scaricato i titoli tecnologici cinesi negli ultimi mesi, la rapida inversione di tendenza potrebbe aver convinto altri investitori a comprare di nuovo.

Non può far male il fatto che i recenti annunci della Cina abbiano iniziato a mettere a riposo le menti degli investitori, con il governo che implica che sta solo cercando di migliorare gli standard di conformità, piuttosto che bloccare il settore tecnologico del tutto. Questo non vuol dire che stia per andarci piano con l'industria: Didi ha confermato questa settimana di aver sospeso i piani di espansione in Europa fino a quando il gigante del ride-hailing non si accorderà con i regolatori su come gestire i dati dei passeggeri. Aggiungete un giro di vite sulle tariffe di ride-hailing che potrebbe dimezzare il margine di profitto di Didi, e le aziende cinesi potrebbero non essere ancora fuori dai guai.