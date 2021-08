eToro, secondo trimestre col botto (utenti +121%)

eToro Group Ltd ("eToro" o "la società"), la piattaforma di investimento multi-asset che consente alle persone di imparare e accrescere i propri capitali come parte di una comunità globale di investitori di successo, ha annunciato i risultati finanziari intermedi relativi al secondo trimestre 2021. I nuovi utenti registrati sono stati 2,6milioni di nuovi utenti registrati, in crescita del 121% rispetto al secondotrimestre 2020. Le commissioni totali hanno raggiunto i 362milioni di dollari, in crescita del 125% rispetto al secondotrimestre 2020. Il reddito netto da trading pari a 291milioni di dollari, in crescita del 136% sul secondotrimestre 2020. Al 30giugno2021 il patrimonio amministrato era di 9,4 miliardi di dollari. Yoni Assia, co-fondatore e CEO di eToro, ha commentato: "Continuiamo a vedere un forte slancio positivo e i nostri numeridel secondo trimestre dimostrano il perdurare della crescita sia nei nuovi utenti registrati, sia nelle commissioni totali. In linea con questo,i funded accountsono cresciuti del 158% anno su anno a 2 milioni al 30 giugno 2021”.

“L'aumento degli investimenti gestiti in autonomia e la crescita di eToro sono sostenuti da tendenze secolari nel comportamento degli investitori. Crediamo che gli investitori cerchino principalmente tre cose da una piattaforma: (1) un accesso semplice alle attività in cui vogliono investire, comprese le criptovalute, (2) un'interfaccia mobile intuitiva e facile da usare e (3) educazione finanziaria, compresa la possibilità di attingere alle conoscenze e alle intuizioni di altri investitori. Fornendo tutti e tre in un'unica piattaforma, siamo sicuri di poter guidare la democratizzazione degli investimenti e continuare a crescere la nostra quota all’interno di un mercato in espansione”.