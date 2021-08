Madrid, 30 ago. - (Adnkronos) - Sono riprese le trattative tra il Real Madrid e il Paris Saint Germain per la cessione di Kylian Mbappé ai blancos. Lo riporta 'Marca' secondo cui stanno crescendo di ora in ora le possibilità che la trattativa vada a buon fine. E' probabile un rilancio del Real dopo il rifiuto dei parigini dell'offerta da 170 milioni più dieci di bonus per il 22enne fuoriclasse francese.