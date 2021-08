2021, fuga da Alibaba (per colpa di Xi Jinping)

Gli investitori istituzionali hanno venduto l'8,1% del totale delle azioni di Alibaba nell'ultimo ciclo borsistico. Questo perché il colosso dell’ecommerce cinese, fondato da Jack Ma, è circondato da diverse incertezze che rendono le sue azioni una scommessa rischiosa. Gli investitori istituzionali - come fondi comuni, hedge fund, fondi pensione, ETF, compagnie di assicurazione, conti gestiti, ecc. - sono obbligati dalla Sec a divulgare le loro transazioni attraverso i file 13F almeno una volta ogni trimestre. Possiamo analizzare questo mucchio di dati di trading per tracciare il sentimento di mercato in continua evoluzione della strada relativo a qualsiasi dato titolo e anche per ottenere intuizioni principali su dove il titolo potrebbe dirigersi in seguito. Dopo tutto, se un'ampia fascia di questi investitori sta comprando o vendendo un titolo in quantità significative, allora è probabile che ci sia una tesi legittima dietro. Ebbene, gli investitori istituzionali hanno venduto collettivamente circa 219 milioni di azioni di Alibaba su base netta nell'ultimo ciclo 13F. Per comprendere appieno la portata di questo selloff, i lettori dovrebbero notare che Alibaba ha circa 2,71 miliardi di azioni in circolazione. Ciò significa che questa classe di investitori ha venduto collettivamente circa l'8,1% dell'intero totale delle azioni della società in un trimestre. Il ritmo di questo selloff suggerisce che queste istituzioni sono troppo desiderose di scaricare le loro partecipazioni nella società, il più rapidamente possibile.

Queste istituzioni detenevano ancora circa il 26% delle azioni totali della società alla fine dell'ultimo ciclo di deposito 13F. L'ultimo ciclo di archiviazione 13F ha spaziato da aprile a giugno, e i dati sono stati completamente diffusi solo la settimana scorsa. Questo significa che i dati sono ancora freschi e rilevanti per la nostra discussione qui. Un altro quadro interessante viene alla luce quando guardiamo l'attività di trading dei 50 maggiori investitori istituzionali di Alibaba. Come si scopre, 29 di queste istituzioni hanno ridotto le loro posizioni nella società durante l'ultimo ciclo 13F mentre solo 21 hanno aumentato la loro esposizione al nome.

Questo indica che anche i più grandi investitori istituzionali di Alibaba non hanno molta fiducia nelle prospettive di crescita della società, o almeno, sono preoccupati per i rischi associati all'investimento nel titolo. Questo ci porta alla prossima domanda - perché queste istituzioni stanno vendendo attivamente le azioni Alibaba? Per nessun’altra ragione se non le restrizioni clamorose che il governo di Xi Jinping ha imposto all’attività del gruppo. Restrizioni che però, dettate da un autocrate autoproclamatosi (e acclamato) dittatore a vita del suo Paese, sono destinate a segnare il futuro non solo di Alibaba ma di tutti gli altri colossi tech cinesi, che invece pensavano di poter competere alla pari con Amazon, Google e gli altri big Usa. Macchè. Cosa c’è di vero, invece? Che Xi Jinping ha constatato quel che è evidente anche negli Stati Uniti come in tutto il mondo e che cioè questi colossi digitali hanno ormai strappato dalle mani delle istituzioni un enorme potere reale sull’opinione pubblica attraverso l’oppio dei social e per quanto oggi non sembrino interessati a usare questo potere a fini politici si sono difatto resi interlocutori unici del potere istituzionale. In Occidente questo stato di fatto non ha ancora raggiunto il livello di scandalo ed allarme necessario perché le autorità decidano quel che presto comunque decideranno, ovvero uno “spezzatino” dei colossi che li ponga nelle condizioni di non nuocere. In Cina, come diversamente anche in Russia e in Turchia – cioè in tutti i grandi Paesi dittatoriali – il potere istituzionale non ha bisogno di fare tanti salamelecchi ed è passato all’azione. Con le conseguenze borsistiche sotto gli oggi di tutti.