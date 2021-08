Migranti: Marin (Ci), 'sbarchi incontrollati non possono essere regola'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Gli sbarchi incontrollati non possono essere la regola e né Lampedusa né l’Italia possono essere sempre il confine di un’Europa che si ostina a non condividere il problema". Lo ha affermato ai microfoni del Tg2 Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia alla Camera. "Il fenomeno- ha aggiunto- riguarda tutti e non puó essere solo l’Italia a pagarne le conseguenze. C’è bisogno di più fermezza, più determinazione e più controllo”.