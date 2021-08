Mafia: vittima racket, 'oggi Libero Grassi sarebbe vivo, ho paura ma non mi piego'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Giuseppe Piraino, dopo la denuncia del suo estorsore, non solo continua a lavorare nell'edilizia ma il lavoro è aumentato. "Dopo che la mia denuncia era diventata nota -racconta - ho avuto decine di chiamate, di gente che doveva fare dei lavori e che mi dicevano: 'Noi desideriamo una persona pulita, e abbiamo pensato a te'. Molte imprese edili, o per debolezza o perché sono abituati a pagare, fanno buon viso a cattivo gioco".

Poi tiene a precisare: "Io non ho voluto chiedere nulla a nessuno, neppure alle associazioni. Perché chi è stato davvero danneggiato, con minacce alla persona con pistole o con incendi delle proprie attività, sono loro. E mi è dispiaciuto che alcuni che come me hanno denunciato poi o sono scesi in politica o hanno avuto degli incarichi pubblici. Hanno cavalcato l'onda per finiti personali. Io, invece, volevo solo essere preso in considerazione. Affinché potessi continuare a lavorare. E sono stato ripagato".