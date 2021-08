Mafia: Aiello (M5S), 'ricordare ribellione Libero Grassi a ingiustizia e illegalità'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Il 29 agosto del 1991 la mafia assassinava Libero Grassi, imprenditore coraggioso che ebbe la forza di denunciare il pizzo e di combattere Cosa Nostra. A trent’anni dalla sua scomparsa è un dovere di tutti ricordare la sua ribellione all’ingiustizia e all’illegalità”. Lo afferma Davide Aiello, deputato del M5S e componente della commissione Antimafia.

“Libero Grassi –aggiunge- è stato, e continua ad essere, un esempio di libertà per tutti quegli imprenditori che ogni giorno scelgono di combattere le mafie, di non piegare la testa davanti ai soprusi e alle violenze. La sua ribellione e la sua lunga lotta all’illegalità hanno aperto la strada al movimento antiracket. La battaglia contro il pizzo e la mafia non è ancora vinta e per questo lo Stato e le istituzioni devono costantemente tutelare ed essere vicini a tutti coloro che si ribellano al pizzo e alla criminalità organizzata”.