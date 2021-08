M5S: Rosato, 'mai nessuna giustificazione per violenza'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Massima solidarietà a nome mio e di Italia viva agli attivisti del M5S assaliti ieri a Milano da un gruppo di manifestanti contro il green pass che hanno distrutto il loro gazebo. Un atto violento e vile da parte di chi a parole dice di voler difendere la libertà ma evidentemente non quella degli altri. Mai nessuna giustificazione per la violenza”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente di Italia viva Ettore Rosato.