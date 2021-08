Iraq: Macron, 'soldati resteranno finché ci saranno terroristi e che Paese ce lo chiederà'

Parigi, 29 ago. (Adnkronos) - "Abbiamo dei soldati impegnati in Iraq. Sono le nostre forze speciali. Li manterremo finché ci saranno delle forze terroristiche e finché gli iracheni ce lo chiederanno". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ai microfoni della tv francese 'Tf1' mentre è in visita in Iraq. "Non siamo dipendenti dalla decisione degli Stati Uniti nel caso in cui decidessero un ritiro completo dal Paese", spiega Macron.