Governo: Quagliariello, 'Draghi statista, avanti così nonostante fibrillazioni partiti'**

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "L'Italia ha bisogno di statisti, Draghi è uno statista, quindi deve proseguire nella sua azione di governo, continuando ad operare come sta facendo". Gaetano Quagliariello, senatore di Idea-Cambiamo, non vede nubi all'orizzonte per l'esecutivo in vista della ripresa autunnale, con il rischio di un aumento della conflittualità tra i partiti della maggioranza.

"Rientra nella fisiologia delle polemiche estive -sottolinea all'Adnkronos Quagliariello- con l'aggiunta che in vista delle amministrative i partiti hanno la necessità di distinguersi. A questo uniamo la considerazione che siamo in presenza di un Governo di unità nazionale che rappresenta un'anomalia e questo potrebbe creare sorprese, ma al momento non vedo motivi per allarmarsi".