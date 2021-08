F1: Hamilton, 'fatti percorrere 3 giri solo per assegnare punti, spero rimborsino tifosi'

Spa, 29 ago. - (Adnkronos) - "Sono stati fatti percorrere questi tre giri solo per assegnare i punti, spero vengano rimborsati i tifosi". Così Lewis Hamilton dopo la conclusione del Gp del Belgio, del quale sono stati percorsi solo tre giri dietro la safety car per le avverse condizioni meteorologiche. "Ovviamente nessuno ha colpa per il tempo, è un vero peccato per i tifosi ma oggi non c'erano proprio le condizioni per gareggiare", aggiunge il pilota della Mercedes, leader del mondiale.