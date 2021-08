Sport: Vezzali, 'riforma ha portato 160 mln in più in 2 anni, vittorie azzurri anche grazie a questo' (2)

(Adnkronos) - Vezzali annuncia anche un impegno del mondo dello sport verso la situazione in Afghanistan. "Su mie indicazioni, il Dipartimento per lo sport ha scritto da subito una lettera al Ministro degli Esteri Di Maio per confermare il nostro concreto sostegno alle varie iniziative che la Farnesina sta organizzando. Ora stiamo operando con le Federazioni per ospitare nelle varie strutture, e nei limiti delle loro disponibilità, tutte le atlete e gli atleti che ne hanno bisogno. Siamo un Paese che ha sempre dimostrato di saper accogliere e aiutare, possiamo esserlo anche in questa occasione e lo sport può svolgere un ruolo molto importante a servizio della grande emergenza internazionale in atto».

La sottosegretaria si esprime poi in merito alle difficoltà di diffusione delle immagini del campionato di Serie A di calcio da parte di Dazn. "La vendita dei diritti sul Campionato di Serie A è gestita in maniera privata dalla Lega di Serie A. Ma è evidente che il tema della trasmissione delle partite è di carattere generale, coinvolge milioni di tifosi e pertanto il Governo, che è al momento necessariamente spettatore, non potrà ignorare le difficoltà ad oggi riscontrate qualora non vengano risolte nelle prossime giornate. Aggiungo che questo è un momento significativo e stiamo seguendo con grande interesse quello che sta riuscendo a fare il mondo del calcio. Grazie alla trasmissione in streaming di gran parte delle partite si sta fortemente contribuendo allo sviluppo della digitalizzazione nel nostro Paese".