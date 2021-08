Pol Espargaro in pole a Silverstone, Valentino Rossi 8°

SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - Pol Espargaro ottiene la pole position nel GP di Gran Bretagna di motomondiale. Sul tracciato di Silverstone, il pilota della Honda gira in 1'58"889 e partirà davanti a Francesco Bagnaia (Ducati, distante 22 millesimi) e al leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha, a 36 millesimi). Quarto lo spagnolo Jorge Martin, che non riesce a ripetersi dopo Spielberg e scatterà dalla seconda fila insieme ai connazionali Marc Marquez ed Aleix Espargaro. Buon ottavo posto per Valentino Rossi, che conferme le buone sensazioni del venerdì e che proverà a giocarsi le sue carte nel GP in programma domani. (ITALPRESS). gm/red 28-Ago-21 16:23