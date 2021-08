Calcio: Tare, 'mercato? Dobbiamo prendere un esterno d'attacco'

Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - "Kostic piano A sul mercato? Non c'è piano A o B, c'è una soluzione da trovare e prendere un esterno d'attacco". Così il direttore sportivo della Lazio Igli Tare sul mercato biancoceleste nel prepartita del match con lo Spezia. In attesa dell'esterno d'attacco è arrivato il centrocampista: Toma Basic. "Sa fare le due fasi molto bene, molto tecnico e bravo sui calci piazzati ma soprattutto ricopre diversi ruoli", aggiunge Tare a Dazn prima di parlare del ritorno del pubblico laziale all'Olimpico. "Questi sono i momenti più belli di questo sport, viviamo per godere di questi momenti".