Calcio: Spalletti, 'anche senza CR7 resta campionato di primissimo livello'

Napoli, 28 ago. - (Adnkronos) - "Le qualità del campione le vedremo sempre, continua a giocare a calcio. Prima ce l'avevamo come vicino di casa, è stato un campione da cui imparare molte cose, professionale e con un'impostazione forte e sicura che trasferisce alla squadra. Gli equilibri non cambiano, ci sono altri campioni, altre cose oltre le qualità di Ronaldo nel campionato. Resta un torneo di primissimo livello". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, commenta così l'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus e alla Serie A.