Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - La Lazio è in vantaggio per 3-1 sullo Spezia al termine del primo tempo dell'anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio ligure con Verde al 4' replica Immobile con una tripletta al 5', al 15' e al 47'.