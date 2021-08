Calcio: Premier League, manita del City sull'Arsenal

Manchester, 28 ago. -(Adnkronos) - Netto successo dei campioni in carica del Manchester City sull'Arsenal nell'anticipo della terza giornata di Premier League. I 'citizens' travolgono i 'gunners' per 5-0 grazie alle reti di Gundogan al 7', Ferran Torres al 12' e all'84', Gabriel Jesus al 43' e Rodri al 53'. La squadra di Guardiola sale a quota 6 in classifica, mentre l'Arsenal, che gioca in dieci dal 35' per l'espulsione di Xhaka, rimane ancora a quota zero.