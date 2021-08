Calcio: Lazio travolge 6-1 lo Spezia, tripletta per super Immobile

Roma, 28 ago. - (Adnkronos) - Tutto facile per la Lazio che travolge all'Olimpico lo Spezia per 6-1 in uno degli anticipi del sabato della seconda giornata di Serie A. Dopo lo svantaggio iniziale firmato da Verde si scatena Immobile che firma una tripletta nel solo primo tempo dove trova anche il tempo di farsi parare un rigore; nella ripresa Anderson, Hysaj e Luis Alberto fissano il risultato. I biancocelesti restano in vetta alla classifica a punteggio pieno con 6 punti, mentre i liguri rimangono fermi a quota 1.

Inizio scoppiettante di partita all'Olimpico con i liguri sorprendentemente in vantaggio dopo quattro minuti. Azione individuale di Colley che entra in area, calcia sul secondo palo, Reina respinge sui piedi di Verde che da due passi fa 1-0. Nemmeno il tempo di esultare per lo Spezia che i padroni di casa pareggiano. Pedro vede lo scatto in profondità di immobile, gli serve il pallone e l'attaccante della Nazionale batte Zoet con un tocco morbido.

Al quarto d'ora la squadra di Sarri completa la rimonta. Altra azione manovrata con Anderson che trova Luis Alberto, lo spagnolo addomestica un gran pallone per Immobile che dal limite dell'area scaglia un destro potente che non lascia scampo al portiere avversario. Al 23' problema fisico al polpaccio per Lazzari che è costretto ad uscire dal campo: al suo posto Marusic.